Lentos präsentierte das Programm 2026.
Neues Programm

Kunst, Stadtleben und Zeitgeschichte: Das Linzer Museumsjahr 2026

09.12.25, 13:40
Lentos und Nordico starten 2026 mit einem vielseitigen Programm.

Linz. Lentos und Nordico präsentieren 2026 ein Programm voller neuer Perspektiven auf Kunst, Stadtleben und gesellschaftliche Fragen. Das Lentos widmet sich der Vielfalt der Malerei, zeigt eine große Max-Pechstein-Retrospektive und öffnet im Frühjahr die neu kuratierte Sammlungspräsentation, die verstärkt internationale und weibliche Positionen einbindet. Zeitgenössische Impulse setzen Ausstellungen wie The World Without Us oder die Präsentation zu Katrin Plavčak.

Das Nordico richtet den Fokus auf Linzer Stadtgeschichte und Alltagskultur: Made in Linz zeigt wirtschaftliche Meilensteine der Stadt, Death Positive beleuchtet moderne Formen des Umgangs mit Sterblichkeit. Beide Häuser stärken damit die kulturelle Identität von Linz und laden zum Dialog über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein.

