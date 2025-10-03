Alles zu oe24VIP
Land will Mondsee nicht mehr kaufen.

Kein Interesse mehr

Land OÖ: Kein Ankauf des Mondsees

03.10.25, 14:36
Der Mondsee bleibt endgültig in privater Hand – das Land OÖ zieht sich aus den Kaufplänen zurück. 

OÖ. Das Land Oberösterreich zeigt kein Interesse mehr am Ankauf des Mondsees. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bestätigte in einer Anfragebeantwortung, dass nach Gesprächen mit der Eigentümerin keine Verkaufsabsichten bestehen.

Diese kündigte bestehende Pachtverträge und legt neue, teurere Verträge vor – ähnlich wie bei Bundesforsten am Attersee und Traunsee. Die Pächter am Mondsee wünschen sich eine Lösung, wie die aussehen kann, ist aktuell unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

