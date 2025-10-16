Land testet Hausbrunnen: Ergebnis schockt

Etwa jeder Fünfte der oberösterreichischen Haushalte wird mittels eigenem Hausbrunnen mit Trinkwasser versorgt.

OÖ. Rund 15 Prozent der Bevölkerung – das entspricht etwa 230.000 Oberösterreichern – beziehen ihr Trinkwasser eigenverantwortlich aus zigtausenden privaten Hausbrunnen und -quellen. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne): „Aus zwei Gründen sehen wir dringenden Handlungsbedarf: Einerseits beeinflusst die fortschreitende Klimakrise zunehmend den Wasserkreislauf und damit auch die verfügbaren Wasservorkommen – trockenfallende Hausbrunnen sind bereits heute eine traurige Folge davon. Andererseits zeigen die Analyseergebnisse des Laborbusses im Rahmen unseres seit 30 Jahren bestehenden Angebots ‚Für unser Trinkwasser unterwegs‘, dass der überwiegende Teil der Hausbrunnen bauliche Mängel aufweist bzw. kein einwandfreies Trinkwasser liefert.“

© Land OÖ

Von September 2024 bis August 2025 beprobte 1.014 private Wasserversorgungsanlagen wiesen 43 Prozent bauliches Verbesserungspotenzial auf. Nur 70 Prozent der geprüften Anlagen verfügten über eine geeignete Trinkwasserqualität.