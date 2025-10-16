Bundesland-Ranking: Die beliebtesten Bäckereien Österreichs 2025

Saftiges Sauerteigbrot, handgemachte Semmeln, buttrige Croissants - Die "Falstaff"-Community wählte die besten Bäckereien des Landes.
Pünktlich zum Tag des Brotes am 16. Oktober ist es wieder so weit: "Falstaff" hat erneut die beliebtesten Bäckereien Österreichs gewählt. In einem Online-Voting wurden zuerst sämtliche Favoriten nominiert – und anschließend aus jeder Region die besten Backstuben bestimmt. Dabei zählen nicht nur knusprige Kruste und saftige Krume, sondern auch Herkunft der Rohstoffe, Handwerkstradition und Servicequalität. Ob traditionsreiche Familienbetriebe mit langer Geschichte oder kreative Newcomer mit innovativen Rezepten – das Feld ist breit gefächert.
Am Ende stehen Namen wie Ströck, Der Mann oder Geier ganz oben – jene Bäckereien, die in den Bundesländern besonders geschätzt werden. In Wien etwa dominieren Betriebe, die nicht nur Backwaren, sondern ganze Erlebniswelten bieten. Auch in ländlichen Regionen glänzen Bäckereien, die mit Regionalität und eigener Herstellung punkten.
Die besten Bäckereien in allen Bundesländern
Wien
- Ströck, mehrere Standorte
- Motto Brot, 1060
- Öfferl, mehrere Standorte
- Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte
- Joseph Brot, mehrere Standorte
- Der Mann, mehrere Standorte
- Mel & koffie, mehrere Standorte
- Lila Soul Boulangerie, 1180
- Szhin, mehrere Standorte
- Bäckerei Felber, mehrere Standorte
- Bäckerei Neumeister, 1180
- Anker, mehrere Standorte
- Bäckerei Arthur Grimm, 1010
- Felzl, mehrere Standorte
- Bäckerei Wannenmacher, 1190
- Tho Bäckerei, 1020
- Parémi, 1010
- Gradwohl, mehrere Standorte
- Martin Auer, 1010
- Winkler, 1170
Burgenland
- Bäckerei Hiessberger, Deutsch Jahrndorf
- Bäckerei Goldenitsch, St. Andrä am Zicksee
- Locsmandy's finest, Andau
- Schreiner's Bakery, Großpetersdorf
- Bäckerei Macher Brot, Steinberg-Dörfl
- Waldherr, Eisenstadt
- Bäckerei Koo, Oberpullendorf
- Unterbäck, Seekirchen
- Prunner Brot, Deutschkreutz
- Bäckerei Giefing Café, Walbersdorf
Kärnten
- Bäckerei Berger, Villach
- Stocklauser, mehrere Standorte
- Bäckerei Lepuch, Brückl
- Die zwei Backmeister, Spittal/Drau
- Wienerroither, mehrere Standorte
- Martin Auer, Klagenfurt
- Bäckerei Walter, Klagenfurt
- Bäckerei Srebre, Völkermarkt
- Bäckerei Taumberger, mehrere Standorte
- Meine Backstube Wultsch, Klagenfurt
Steiermark
- Heinrich Brandl, Möderbrugg
- Mehlveredelung Uller, Feldbach
- Bäckerei Gratzl, Judenburg
- Bäckerei Gaulhofer, Weiz
- Die Brotbar, Kaindorf
- Martin Auer, mehrere Standorte
- Bäckerei Mundigler, Obdach
- Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld
- Bäckerei Bartl, Graz
- Vom Lichtenberg, Gnas
Niederösterreich
- Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte
- Bäckerei Koll, mehrere Standorte
- Bäckerei Bernhard, Bromberg
- Bäckerei Frühwirth, mehrere Standorte
- Bäckerei Lechner, Marbach/Donau
- Bäckerei Moshammer, Böhlerwerk
- Bäckerei Hager, mehrere Standorte
- Bäckerei Ungersbäck, Brunn am Gebirge
- Krupbauers Backhaus, Bruck an der Leith
- Brotocnik, Burgerwiesen
Oberösterreich
- Backhaus Hinterwirth, Gmunden
- Bäckerei Honeder, Linz
- Bäckerei Frühwirth, Liebenau
- Bäckerei Neudorfer, Zell am Pettenfirs
- Bäckerei Brandl, Linz
- Bäckerei Reider, Wayregg am Attersee
- brotsüchtig, mehrere Standort
- Mayer Bäcker, Ried im Innkreis
- Bäckerei Bruckmühle, Scharnstein
- Bäckerei Fenzl, Linz
Salzburg
- Bäckerei Pföss, Elsbethen
- Joseph Brot, Salzburg
- Stiftsbäckerei St. Peter, Salzburg
- Bäckerei Steinbauer, Wagrain Markt
- Hochleitner, Tamsweg
- Unterbäck, Seekirchen
- Bäckerei Schmidhuber, Anthering
- Bäckerei Funder, Salzburg
- Ederbrot, Faistenau
- Bäckerei Ursprunger, Seekirchen
Tirol
- Hausbäckerei Waldhart, Telfs
- Bäckerei Joast, mehrere Standorte
- Bäckerei Badhelt, Münster
- Bäckerei Ruetz, mehrere Standorte
- Bäckerei Aste, Matrei
- Bäckerei Moschen, mehrere Standorte
- Bäckerei Liebe Sonne, Hall
- Gurgltalbrot, Nassreith
- Bäckerei Rass, St. Johann in Tirol
- Bäckerei Pardeller, Innsbruck
Vorarlberg
- Backstube Lech, Lech am Arlberg
- Bäckerei Mangold, Dornbirn
- Bäckerei Breuß, Rankweil
- Albrecht‘s Brotwerkstatt, Klösterle
- Bäckerei Alber, Sulzberg
- Bäckerei Schnell, Feldkirch
- Bäckerei Kleber Lukas, Bezau
- Bäckerei Waltner, Klaus
- Stadelmann, Dornbirn
Eines steht fest: Die beliebtesten Bäckereien des Landes beweisen, dass echtes Handwerk, regionale Zutaten und Leidenschaft für guten Geschmack niemals aus der Mode kommen.