Bundesland-Ranking: Die beliebtesten Bäckereien Österreichs 2025

Saftiges Sauerteigbrot, handgemachte Semmeln, buttrige Croissants - Die "Falstaff"-Community wählte die besten Bäckereien des Landes.

Pünktlich zum Tag des Brotes am 16. Oktober ist es wieder so weit: "Falstaff" hat erneut die beliebtesten Bäckereien Österreichs gewählt. In einem Online-Voting wurden zuerst sämtliche Favoriten nominiert – und anschließend aus jeder Region die besten Backstuben bestimmt. Dabei zählen nicht nur knusprige Kruste und saftige Krume, sondern auch Herkunft der Rohstoffe, Handwerkstradition und Servicequalität. Ob traditionsreiche Familienbetriebe mit langer Geschichte oder kreative Newcomer mit innovativen Rezepten – das Feld ist breit gefächert.

Am Ende stehen Namen wie Ströck, Der Mann oder Geier ganz oben – jene Bäckereien, die in den Bundesländern besonders geschätzt werden. In Wien etwa dominieren Betriebe, die nicht nur Backwaren, sondern ganze Erlebniswelten bieten. Auch in ländlichen Regionen glänzen Bäckereien, die mit Regionalität und eigener Herstellung punkten.

Die besten Bäckereien in allen Bundesländern

Wien

Ströck, mehrere Standorte Motto Brot, 1060 Öfferl, mehrere Standorte Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte Joseph Brot, mehrere Standorte Der Mann, mehrere Standorte Mel & koffie, mehrere Standorte Lila Soul Boulangerie, 1180 Szhin, mehrere Standorte Bäckerei Felber, mehrere Standorte Bäckerei Neumeister, 1180 Anker, mehrere Standorte Bäckerei Arthur Grimm, 1010 Felzl, mehrere Standorte Bäckerei Wannenmacher, 1190 Tho Bäckerei, 1020 Parémi, 1010 Gradwohl, mehrere Standorte Martin Auer, 1010 Winkler, 1170

Burgenland

Bäckerei Hiessberger, Deutsch Jahrndorf Bäckerei Goldenitsch, St. Andrä am Zicksee Locsmandy's finest, Andau Schreiner's Bakery, Großpetersdorf Bäckerei Macher Brot, Steinberg-Dörfl Waldherr, Eisenstadt Bäckerei Koo, Oberpullendorf Unterbäck, Seekirchen Prunner Brot, Deutschkreutz Bäckerei Giefing Café, Walbersdorf

Kärnten

Bäckerei Berger, Villach Stocklauser, mehrere Standorte Bäckerei Lepuch, Brückl Die zwei Backmeister, Spittal/Drau Wienerroither, mehrere Standorte Martin Auer, Klagenfurt Bäckerei Walter, Klagenfurt Bäckerei Srebre, Völkermarkt Bäckerei Taumberger, mehrere Standorte Meine Backstube Wultsch, Klagenfurt

Steiermark

Heinrich Brandl, Möderbrugg Mehlveredelung Uller, Feldbach Bäckerei Gratzl, Judenburg Bäckerei Gaulhofer, Weiz Die Brotbar, Kaindorf Martin Auer, mehrere Standorte Bäckerei Mundigler, Obdach Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld Bäckerei Bartl, Graz Vom Lichtenberg, Gnas

Niederösterreich

Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte Bäckerei Koll, mehrere Standorte Bäckerei Bernhard, Bromberg Bäckerei Frühwirth, mehrere Standorte Bäckerei Lechner, Marbach/Donau Bäckerei Moshammer, Böhlerwerk Bäckerei Hager, mehrere Standorte Bäckerei Ungersbäck, Brunn am Gebirge Krupbauers Backhaus, Bruck an der Leith Brotocnik, Burgerwiesen

Oberösterreich

Backhaus Hinterwirth, Gmunden Bäckerei Honeder, Linz Bäckerei Frühwirth, Liebenau Bäckerei Neudorfer, Zell am Pettenfirs Bäckerei Brandl, Linz Bäckerei Reider, Wayregg am Attersee brotsüchtig, mehrere Standort Mayer Bäcker, Ried im Innkreis Bäckerei Bruckmühle, Scharnstein Bäckerei Fenzl, Linz

Salzburg

Bäckerei Pföss, Elsbethen Joseph Brot, Salzburg Stiftsbäckerei St. Peter, Salzburg Bäckerei Steinbauer, Wagrain Markt Hochleitner, Tamsweg Unterbäck, Seekirchen Bäckerei Schmidhuber, Anthering Bäckerei Funder, Salzburg Ederbrot, Faistenau Bäckerei Ursprunger, Seekirchen

Tirol

Hausbäckerei Waldhart, Telfs Bäckerei Joast, mehrere Standorte Bäckerei Badhelt, Münster Bäckerei Ruetz, mehrere Standorte Bäckerei Aste, Matrei Bäckerei Moschen, mehrere Standorte Bäckerei Liebe Sonne, Hall Gurgltalbrot, Nassreith Bäckerei Rass, St. Johann in Tirol Bäckerei Pardeller, Innsbruck

Vorarlberg

Backstube Lech, Lech am Arlberg Bäckerei Mangold, Dornbirn Bäckerei Breuß, Rankweil Albrecht‘s Brotwerkstatt, Klösterle Bäckerei Alber, Sulzberg Bäckerei Schnell, Feldkirch Bäckerei Kleber Lukas, Bezau Bäckerei Waltner, Klaus Schreiner's Bakery, Großpetersdorf Stadelmann, Dornbirn

Eines steht fest: Die beliebtesten Bäckereien des Landes beweisen, dass echtes Handwerk, regionale Zutaten und Leidenschaft für guten Geschmack niemals aus der Mode kommen.