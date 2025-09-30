Lehramt boomt: 270 starten neue Ausbildung an der PH OÖ

Mehr als 270 Studienanfänger: Die Pädagogische Hochschule OÖ startet mit einem Anmelderekord ins Studienjahr.

Linz. Die Pädagogische Hochschule OÖ verzeichnet zum Studienstart einen neuen Rekord: Über 270 Erstsemestrige beginnen heuer ein Lehramtsstudium für die Volksschule – mehr als doppelt so viele wie vor wenigen Jahren. Gründe dafür sind die verkürzte Studiendauer von drei statt vier Jahren sowie das stark nachgefragte Fernstudium. „Die Möglichkeit, flexibel zu studieren und rasch in den Beruf einzusteigen, überzeugt viele“, erklärt Rektor Walter Vogel. Während sich die Personallage in den Volksschulen zunehmend entspannt, herrscht in den Mittelschulen weiterhin akuter Bedarf.

Vogel ruft daher auch Quereinsteiger mit Berufserfahrung zum Einstieg in das Lehramt auf.