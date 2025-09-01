Alles zu oe24VIP
Leonding feiert großes Jubiläumsfest
© Stadt Leonding/Simlinger

5. bis 7. September

Leonding feiert großes Jubiläumsfest

01.09.25, 14:06
50 Meter-Jubiläumsstrudel ist der Höhepunkt. 

Leonding feiert von 5. bis 7. September ein besonderes Stadtfest: Neben dem zehnten Jubiläum der Veranstaltung wird auch das 50-jährige Bestehen als Stadt begangen.

Höhepunkte sind ein 50 Meter langer Jubiläumsstrudel für den guten Zweck, das Prägen einer Gedenkmünze sowie ein ökumenischer Festgottesdienst. Zur Eröffnung präsentiert Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek die Festschrift „50 Jahre Stadt“ und begrüßt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig als Festredner. Gastronomen, Vereine und Musiker sorgen für Programm, unter anderem treten die „Golden Glitter Band“, „4aPartie“ und die Stadtkapelle Leonding auf. Neu ist heuer ein Einzug von rund 200 Ehrenamtlichen und Einsatzorganisationen, die am Sonntag den Frühschoppen eröffnen.

