Lernen und Lehren im Simulationszentrum OÖ

Das Trainingszentrum dient der besseren Ausbildung der Angestellten im Gesundheitssektor in OÖ.

OÖ. „Die Zukunft der Gesundheitsversorgung ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wir stellen uns dieser Frage und wissen in Oberösterreich, dass die technische Entwicklung ein wichtiger Teil der Antwort ist. Unsere Aufgabe ist es, die Chancen der Digitalisierung zu nützen, um unser Gesundheitssystem zukunftsfest zu machen, aber dabei die Menschlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren", sagte Christine Haberlander (ÖVP) am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz zu einem Jahr medizinisches Simulations- und Trainingszentrum der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG). Nach dem ersten Jahr wurde nun eine Bilanz gezogen: Mit dieser Einrichtung ist die OÖG österreichweit ein Vorreiter im Bereich medizinischer Simulation und hat damit in Oberösterreich ein Alleinstellungsmerkmal. Im ersten Jahr wurden insgesamt 85 Kurse abgehalten, an denen 710 Mitarbeiter teilnahmen. Im Simulationszentrum kommen Trainingsmethoden zum Einsatz, die durch nachgebildeten Szenarien oder Umgebungen realistische Situationen erzeugen, konkret geht es um Notfallsituationen.