LH Stelzer: Ab 1. November Kulturförderung komplett online möglich

LH Thomas Stelzer: „Unser Ziel ist, die freie Entfaltung von Kunst und Kultur weiter zu unterstützen, das künstlerische Schaffen in allen Sparten und Erscheinungsformen und ein weltoffenes Klima zu fördern.“

OÖ. Mit 1. November bringt das Land Oberösterreich die digitale Antragstellung bei der Kunst- und Kulturförderung auf die nächste Stufe. Vereine, Institutionen und Einzelpersonen können ihre Ansuchen dann komplett online erledigen. „Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Modernisierung und Serviceorientierung gesetzt“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Jahresprogramm-Förderungen in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film und Medien, Kinder- und Jugendkultur, Literatur, Musik, Volkskultur und Zeitkultur können mit Beginn der Einreichphase für 2026 online beantragt werden. Auch für alle anderen Förderanträge (z.B.: Projekte, Arbeitsstipendien, Publikationen) stehen ab 2026 Online-Anträge zur Verfügung.„Die Kulturförderung ist ein zentraler Motor für das Kulturland Oberösterreich. Mit der Umstellung auf ein digitales System erleichtern wir den Kulturschaffenden den Zugang zu Förderungen, beschleunigen die Verfahren und schaffen mehr Transparenz“, so Stelzer.