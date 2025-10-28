Alles zu oe24VIP
Taubenmarkt-Brunnen macht "einen Abflug"
Taubenmarkt-Brunnen macht "einen Abflug"

28.10.25, 09:55
Linzer Wahrzeichen wird versetzt. 

Linz. Der Linzer Taubenmarkt-Brunnen machte heute "einen Abflug". Die Leihgabe der Sparkasse Oberösterreich, die der Stadt Linz 1979 zur Verfügung gestellt worden war, wird nach einer Restaurierung wieder zurück an seinen ursprünglichen Platz, die Zentrale der Sparkasse an der Promenade übersiedelt.

Nach dem fachgerechten Abbau durch die Restaurierungsfirma Fraundorfer entsteht bis Ende November eine temporäre Bauminsel mit Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen. "Der Sparkassenbrunnen wurde ursprünglich nicht für die Nutzung an öffentlichen Plätzen konzipiert, was eine hohe Wartungsintensität und damit hohe Kosten mit sich bringt. Die Arbeiten werden mit Ende November abgeschlossen. Damit wird sichergestellt, dass das Weihnachtsgeschäft nicht beeinträchtigt wird", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

