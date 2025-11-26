Licht am Ende des Tunnels bei Standortsuche für IT:U

Es sind acht Standorte in Prüfung - der Bund entscheidet mit.

Linz. Das Land OÖ hat nun einen Standort für die Digitaluniversität gefunden. Die Umwidmung des Linzer Biologiezentrums neben der Universität wird beantragt - die Stadt Linz hat dies dem ORF OÖ bestätigt. Der Bund wird dann final gemeinsam mit dem Land Oberösterreich über den Standort entscheiden - die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) hat acht Standortvorschläge vorgebracht.



Aktuell muss die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) Miete bezahlen. Während der IT:U Education Campus im Science Park 4 in Linz Auhof das Zentrum für Studierende bleibt, bündelt die seit Herbst angemietete Fläche in der Freistädter Straße gezielt Forschung und Administration unter einem Dach.

© IT U

Neubau für 5.000 Studenten

„Wir sind auf unserem Entwicklungspfad in großen Schritten unterwegs. Die Erweiterung auf insgesamt 9.000 m2 schafft die nötige Infrastruktur für innovationsorientierte Forschung einerseits und Hochschulbildung andererseits. Für das weitere Wachstum der Universität und einen massiven Anstieg an Studierendenzahlen werden diese Flächen nicht reichen, hierfür braucht es zeitnah eine Standortentscheidung für den Neubau“, erklärt Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U. Im Neubau des IT:U Campus sollen 5.000 Studierende an an sogenannten real world projects arbeiten und Antworten auf relevante Fragestellungen unserer Zeit liefern.