Linz Donau Marathon: Bereits Samstag Eisenbahnbrücke gesperrt

Die A7, die Mühlkreisautobahn, wird für die Massenstarts von 4 Uhr früh bis ca. 12 Uhr Mittag in beiden Richtungen gesperrt, und zwar zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Treffling.

Linz. Der Juniormarathon am Samstag, 12. April 2025 sowie der 23. Oberbank Linz Donau Marathon am Sonntag, 13. April, werden zu umfassenden Behinderungen des öffentlichen Verkehrs in Linz führen. Aufgrund des Juniormarathons wird die Eisenbahnbrücke für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Busse der Linien 12 und 25 werden von 7 bis voraussichtlich 17.30 Uhr umgeleitet. Am Sonntag, 13. April 2025, ist der Großteil des Liniennetzes aufgrund des Laufevents von zeitweiligen Sperren oder Umleitungen betroffen.

Es gibt keinen Verkehr der Nachtlinie N82 in der Nacht auf 13. April zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof. Von 4 bis ca. 17 Uhr verkehren Schienenersatzverkehrsbusse zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof als Ersatz für die Linien 1, 2, 3 und 4.

Gelenkbusse pendeln von ca. 6 bis 16.30 Uhr zwischen Holzstraße und Parkplatz FAB (eh. Quelle). Sie bringen Läufer und Zuschauer zum Startbereich und retour.

An beiden Veranstaltungstagen gibt es eine Info-Hotline unter Tel. 07323400/7000.