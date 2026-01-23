Linz: Drei neue Lokale mit Donaublick

Wenn ein Konditor ein Restaurant übernimmt - dann darf man auf die Nachspeisen-Karte gespannt sein.

Linz. Am Hessenplatz 2 hat jetzt ein neues gastronomisches Angebot seine Türen geöffnet: Das „Brasilianische Eck“ bringt erstmals authentische brasilianische Boteco-Küche dauerhaft ins Zentrum von Linz.

Auch sonst steht eine Eröffnungswelle bevor: Wie berichtet, eröffnet im April das erste 360-Grad-Panorama-Restaurant von Linz. Das Arcotel-Lokal Q27 im 27. Stock des Quadrill-Towers wird Restaurant, Bar, Lounge in einem - mit Sommerterrasse.

© Bodner Gruppe

Ebenfalls eine tolle Aussicht auf die Donau wird man ab März im Qube haben. Der Linzer Konditor Alexander Heuschober und Marco Luckner übernehmen das leerstehende Cubus im Ars Electronica Center. Es werden nicht nur die beliebten Heuschober Torten sondern auch warme Gerichte auf der Karte stehen

Auch direkt gegenüber auf der anderen Seite der Donau gibt es einen Gastro-Wechsel: Felix Wiesinger, der für sein Konzept manuell – bäckerei | konditorei | café in Oberneukirchen bekannt ist, wird im ehemaligen Lentos viel Wert auf Regionalität legen - Stichwort "Mühlviertler Kebap".