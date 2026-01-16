Wirbel in Wengen: Brandschutz-Alarm für Ski-Fans

Bei den Brandschutzkontrollen in Wengen wurden gravierende Mängel aufgedeckt. Fluchtwege blockiert, untaugliche Feuerlöscher und unklare Personenzahlen – alles rechtzeitig vor den Skirennen behoben.

Die Kontrollen wurden vom Gemeinderat nach der Brandkatastrophe an Silvester veranlasst. Dabei stellte sich heraus, dass Fluchtwege zugestellt waren, Feuerlöscher nicht funktionstüchtig und Betreiber nicht über die zugelassenen Personenzahlen in ihren Lokalen informiert waren.

Schnelle Behebung

Die entdeckten Mängel wurden vor Beginn der Skirennen behoben, sodass die Sicherheit der Besucher gewährleistet ist.

Verantwortung der Betreiber

Die Kontrolle zeigte, dass die Betreiber teilweise nicht wissen, wie viele Personen ihre Lokale zulassen dürfen. Der Gemeinderat überwachte die Korrekturen und stellte sicher, dass alle Brandschutzvorgaben eingehalten werden.