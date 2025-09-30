Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Baumoffensive für die Landeshauptstadt.

Frischzellenkur

Linz forstet auf: 12.000 neue Bäume seit 2021

30.09.25, 13:04
Teilen

Linz stärkt mit Aufforstungen die Klimastabilität und Lebensqualität in der Stadt. 

Linz. Seit 2021 hat die Stadt Linz über 12.000 Bäume in ihren Wäldern gepflanzt. Ziel ist es, die CO₂-Speicherfähigkeit zu erhalten und klimastabile Mischwälder zu fördern. Der Stadtwald bedeckt rund 1.724 Hektar – 500 davon in städtischem Besitz – und spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutz.

Durch gezielte Aufforstungen mit resistenten Baumarten werden vom Eschentriebsterben oder Borkenkäfern betroffene Flächen ersetzt. 2024 folgen weitere 2.000 Bäume. Die Stadt setzt auf nachhaltige Pflege, Naturverjüngung und intensive Betreuung der Jungpflanzen – ein sichtbares Zeichen für Zukunft, Klima und Lebensqualität.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden