Linz forstet auf: 12.000 neue Bäume seit 2021

Linz stärkt mit Aufforstungen die Klimastabilität und Lebensqualität in der Stadt.

Linz. Seit 2021 hat die Stadt Linz über 12.000 Bäume in ihren Wäldern gepflanzt. Ziel ist es, die CO₂-Speicherfähigkeit zu erhalten und klimastabile Mischwälder zu fördern. Der Stadtwald bedeckt rund 1.724 Hektar – 500 davon in städtischem Besitz – und spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutz.

Durch gezielte Aufforstungen mit resistenten Baumarten werden vom Eschentriebsterben oder Borkenkäfern betroffene Flächen ersetzt. 2024 folgen weitere 2.000 Bäume. Die Stadt setzt auf nachhaltige Pflege, Naturverjüngung und intensive Betreuung der Jungpflanzen – ein sichtbares Zeichen für Zukunft, Klima und Lebensqualität.