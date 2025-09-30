Polit-Posse um Bablers Friseur

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz lässt bei den Friseurkosten von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) nicht locker. Der legt jetzt gegenüber oe24 offen: 0 Euro sind für die Steuerzahler angefallen.

Die Friseurkosten von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler geraten einmal mehr ins Visier der FPÖ. Schon im Sommer wollte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz wissen, wie viel Steuergeld der Wohnminister für Friseure, Visagisten und Stilberater ausgab. Damals hieß es allerdings, dass die Kosten noch nicht abgerechnet worden seien.

Jetzt wartet der FPÖ-Generalsekretär mit einer Folgeanfrage auf. Er will wissen, ob die Leistungen mittlerweile abgerechnet worden seien und wie hoch diese ausfielen. Zwar hat Babler bis Ende November Zeit, die Anfrage zu beantworten. Gegenüber oe24 lüftet ein Sprecher des Vizekanzlers allerdings das "Geheimnis": Die Kosten beliefen sich auf 0 Euro.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Konkret stellt Schnedlitz in seiner Anfrage folgende Fragen an Babler:

Sind die Zahlungen anlässlich der seit Amtsantritt von Ihnen persönlich und der Staatssekretärin in Anspruch genommenen Leistungen von Visagisten, Friseuren oder sonstigen Dienstleitungen mittlerweile bereits erfolgt bzw. wurden dazu bereits Kosten abgerechnet und für welchen konkreten Anlass? Wenn ja, wie hoch waren diese?

Wie oft haben Sie seit Ihrem Amtsantritt bis zum heutigen Tag Mode-, Farb-, Stil- und Typberatungen persönlich in Anspruch genommen? (Bitte um genaue Auflistung nach Datum, Anlass, Kostenpunkt, AbrechnungNerbuchung der Kosten)

Wie oft haben Sie seit Ihrem Amtsantritt bis zum heutigen Tag Leistungen von Visagisten, Friseuren oder sonstige Dienstleistungen in diesem Bereich persönlich in Anspruch genommen? (Bitte um genaue Auflistung nach Datum,Anlass, Kostenpunkt, AbrechnungNerbuchung der Kosten)

Wie oft haben Angehörige Ihres Kabinetts Mode-, Farb-, Stil- und Typberatungen seit Ihrem Amtsantritt bis zum heutigen Tag in Anspruch genommen? (Bitte um genaue Auflistung nach jeweiligem Mitarbeiter, Datum, Anlass, Kostenpunkt, AbrechnungNerbuchung der Kosten)

Wie oft haben Angehörige Ihres Kabinetts Leistungen von Visagisten, Friseuren oder sonstigen Dienstleistern in diesem Bereich in Anspruch genommen? (Bitte um genaue Auflistung nach jeweiligem Mitarbeiter, Datum, Anlass, Kostenpunkt, Abrechnung/Verbuchung der Kosten)

Wie hoch ist Ihr Repräsentationsbudget im Jahr 2025 für Ausgaben wie Stilberater, Visagisten, Friseure oder sonstige Dienstleistungen in diesem Bereich?

Babler hat nun bis 26. November Zeit, die Anfrage zu beantworten. Darin wird es aber heißen, dass kein Steuergeld für Friseur und Co. aufgewendet wurde.