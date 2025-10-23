Linz hat eine neue Vizebürgermeisterin

Angelobung von Karin Leitner zur neuen ersten Vizebürgermeisterin der Stadt Linz erfolgt.

Linz. In der heutigen Sitzung des Linzer Gemeinderats wurde Karin Leitner zur neuen ersten Vizebürgermeisterin der Stadt Linz angelobt. Sie folgt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing nach und übernimmt künftig das Ressort für soziale Angelegenheiten - dazu zählen insbesondere freiwillige Sozialhilfeleistungen, die Senior*innenbetreuung sowie Angelegenheiten der „Kinder- und Jugend-Services Linz“ (KJS). Auch der Bereich Sport, sowie LGBTIQ+*-Angelegenheiten fallen künftig in ihren Zuständigkeitsbereich.

Die gebürtige Linzerin bringt umfassende Erfahrung aus der Interessenvertretung mit: Sie war mehr als 14 Jahre als Rechtsreferentin im Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich tätig. Zuletzt arbeitete sie dort als Expertin für Versicherungs- und Bankrecht sowie als Rechtsberaterin für Konsument*innen. Von 2020 bis 2024 verantwortete sie als Referentin im Team Sozialpolitik in der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik der AK OÖ strategische Entwicklungen und Positionen im Gesundheits- und Pflegebereich und setzte unter anderem Projekte zu psychosozialer Gesundheit um.

Leitner ist Juristin, absolvierte ihr Studium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz und ergänzte ihre Ausbildung mit einem Masterstudium in politischer Bildung. Seit Februar 2025 gehört sie dem Linzer Gemeinderat an. Neben ihrer politischen Arbeit engagiert sich die zweifache Mutter ehrenamtlich bei den Kinderfreunden und ist Vorsitzende der SPÖ Steg – St. Magdalena.

„Ich danke für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit den Linzer*innen unsere sozialen Errungenschaften weiterzuentwickeln, den Zugang zu Sport zu stärken und für ein respektvolles Miteinander einzutreten. Mein Herzblut wird in eine Politik fließen, die Menschen in allen Lebensphasen unterstützt, auf Augenhöhe und im offenen Dialog“, erklärt die neue erste Vizebürgermeisterin.