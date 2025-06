Linz in Finanznot? Parteien streiten über Budgetkurs

Tierretter prangern Blaulicht-Verbot in Niederösterreich an Sie retten verletzte Katzen, verirrte Hunde und angeschossene Wildtiere. In Niederösterreich bleibt ihnen trotzdem das Blaulicht verwehrt. Tierrettungsdienste schlagen Alarm, denn bürokratische Hürden machen schnelle Hilfe unmöglich und gefährden Mensch und Tier.