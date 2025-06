Linz rüstet Umspannwerke für Energiewende auf

Das Linzer Stromnetz wird für die Zukunft fit gemacht: In der Wiener Straße wurde das Umspannwerk von 30 auf 110 kV aufgerüstet. Grund ist der steigende Strombedarf und mehr Einspeisung erneuerbarer Energie.

In Linz wurde das Umspannwerk in der Wiener Straße von 30 auf 110 kV aufgerüstet. Damit will Linz-Netz das Stromnetz stärken, denn der Energiebedarf steigt und immer mehr erneuerbare Energie wird eingespeist. 14 Millionen Euro wurden investiert. Zwei 68 Tonnen schwere Transformatoren wurden eingebaut und verkabelt.

2025 soll das Werk mit höherer Leistung in Betrieb gehen. Das Projekt ist Teil eines umfassenden Ausbauprogramms: Insgesamt investiert Linz-Netz 700 Mllionen Euro in die Modernisierung weiterer Umspannwerke. So will man die Versorgungssicherheit erhöhen und das Netz fit für die Energiewende machen. Weitere Aufrüstungen sind bereits geplant.