ÖSV-Damen droht Debakel am Kronplatz

Keine Österreicherin ist nach dem 1. Durchgang in den Top Ten

Federica Brignone steht in Südtirol erneut vor großen Punkten für den Ski-Gesamtweltcup. Die Italienerin führt am Dienstag im Riesentorlauf am Kronplatz nach dem ersten Durchgang vor der Schweizer Vorjahressiegerin Lara Gut-Behrami (+0,19 Sek.) und der Schwedin Sara Hector (+0,27). Österreichs Nummer eins, Julia Scheib, stürzte mit Zwischenbestzeit. Die Steirerin löste die letzte Zeit mit 44/100 Vorsprung auf Brignone aus und blieb kurz darauf mit dem Arm an einem Tor hängen.

© GEPA ×

"Der Ärger ist riesig, weil ich gemerkt habe, was möglich gewesen wäre. Ich bin von Start weg gut auf Zug gekommen, hatte ein gutes Tempo, habe attackiert - es ist sehr bitter", sagte Scheib im ORF. Beste ÖSV-Läuferin ist Stephanie Brunner als 13. (+1,33) nach 45 Starterinnen. Ricarda Haaser und Franziska Gritsch haben mehr als zwei Sekunden Rückstand, die erkrankte Katharina Liensberger musste das Rennen auslassen.

Die 34-jährige Brignone hat nach zwei Siegen und zwei dritten Plätzen im Jänner die Gesamtweltcup-Führung (639 Punkte) vor Technik-Spezialistin Camille Rast (SUI/533) inne. Titelverteidigerin Gut-Behrami liegt in Abwesenheit der verletzten Mikaela Shiffrin auf Platz vier (504).