Linz soll zurück auf die Überholspur – Hajart fordert Taten statt Ankündigungen

Wirtschaftsabschwung, Rekordarbeitslosigkeit und steigende Kosten setzen auch Linz massiv unter Druck. Vizebürgermeister Martin Hajart fordert nun eine echte Wirtschaftsoffensive für die Stadt und sieht alle politischen Kräfte in der Pflicht.

Österreich steht wirtschaftlich unter Druck – Linz spürt das besonders. Die Arbeitslosigkeit ist auf Rekordhöhe, die Unternehmen kämpfen mit steigenden Kosten und ausbleibenden Investitionen. Vizebürgermeister Martin Hajart fordert: "Jetzt muss das Motto ‚voller Schub‘ gelten. Wir brauchen einen Schulterschluss aller Kräfte für den Wirtschaftsstandort Linz."

Konkret fordert Hajart Entlastungen für Betriebe, schnellere Behördenverfahren und gezielte Maßnahmen für die Innenstadt. "Zwei Stunden Gratisparken und kostenlose Öffis zur Mittagszeit wären echte Anreize für den Handel", so Hajart. Eine erfolgreiche Petition zeigt, wie groß die Unterstützung in der Bevölkerung ist.

Lesen Sie auch



















Reiche Asiaten und Amerikaner retten Tourismus in Österreich

Es gibt starke Zuwächse bei den Buchungen aus Fernmärkten. Es ist ein geringer Anteil an den Gesamtbuchungen: "Klasse statt Masse". Aber Wifo klagt: Wertschöpfung der Branche zu niedrig.

























Kürzere Wartezeiten für MRT-Termine in Wien

Die ÖGK spart bei den Laborkosten und verkürzt die Wartezeiten für MRT-Untersuchungen.

























NÖ-Card ist ein echter Ausflugs-Hit

Die NÖ-Card erfreut sich weiterhin steigender Beliebtheit. Heuer sind zum 20-jährigen Jubiläum viele neue Ausflugsziele dazu gekommen.