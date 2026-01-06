Linzer Kulturjahr 2026: Von Ars Electronica Festival bis Pflasterspektakel

Das Lido-Festival ist Geschichte, heuer gibt es dafür Konzerte am Linzer Donauufer.

Linz. "Das Budget der Magistrats-Abteilung Linz Kultur für 2026 beträgt heuer 3.842.600 Euro im Vergleich zu 2025 von 4.052.100", sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP). Die "Klassiker" im Kulturbereich bleiben Linz zum Glück erhalten:

Das Next Comic Festival von 20. bis 28. März eröffnet die Linzer Festivalsaison. Das Stream Club Festival kehrt wieder zurück und lädt von 17. und 18. April in diversen Locations zum Abtanzen ein. Beim Crossing Europe Festival treffen sich 28. April bis 3. Mai Cineasten in Linz. Die Bubble Days finden heuer am 29. und 30. Mai bei freiem Eintritt rund ums Hafenbecken 1 statt.

Statt dem LIDO gibt es heuer einen „Ahoi! Pop Sommer“, veranstaltet vom Posthof, im Linzer Donaupark. Von 8. bis 10. Juli sind Pizzera & Jaus, Lemo und Nina Chuba gebucht. Der Linzer Weltstar Parov Stelar hat keinen Linz-Auftritt geplant. Am 1. August beswingt er aber den Toskanapark in Gmunden. Das Pflasterspektakel hat im Vorjahr 230.000 Besucher zum Lachen gebracht, heuer wird Linz von

23. bis 25. Juli zur Hochburg der Straßenkunst.

© Stadt Linz

Brucknerfest verkürzt

Das Motto und die Location des Ars Electronica Festivals (9. bis 13. September) werden erst bekannt gegeben. Das Internationales Brucknerfest wird heuer etwas verkürzt und findet von 4. September bis11. Oktober statt.