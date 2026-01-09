Alles zu oe24VIP
Linzer Ordnungsdienst half bei Geburt im Franckviertel
Im Auto

Linzer Ordnungsdienst half bei Geburt im Franckviertel

09.01.26, 13:43
Stadtrat Raml: „Dank an die Mitarbeiter für das rasche und beherzte Eingreifen.“ 

Linz. Im Linzer Franckviertel kam es am 29. Dezember zu einem außergewöhnlichen Einsatz für den Ordnungsdienst der Stadt Linz: Zwei Mitarbeiter befanden sich gegen 7.30 Uhr auf einem routinemäßigen Kontrollgang in der Franckstraße, als plötzlich ein Fahrzeug rasant auf sie zufuhr. Ein Mann sprang aus dem Auto und rief aufgeregt „Kind, Kind!“ – seine Partnerin auf dem Beifahrersitz befand sich mitten in den Wehen.

Die beiden Mitarbeiter des Ordnungsdienstes reagierten sofort, setzten die Rettungskette in Gang und unterstützen die Mutter bei der Geburt. Nur wenige Minuten später trafen Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Polizei am Ort ein. Das Baby und die Mutter wurde an die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes übergeben und anschließend ins Krankenhaus gebracht – beide sind wohlauf.

