Linzer WALK OF FEM erweitert

Elf bedeutende neue Persönlichkeiten haben nun einen goldenen Stern.

Der WALK OF FEM wird 2025 um elf Persönlichkeiten erweitert. Damit setzt Linz ein starkes Zeichen für die Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum.

Das von den Künstlerinnen Margit Greinöcker und Betty Wimmer gestaltete Streetart-Projekt würdigt Biografien und Leistungen von Linzerinnen mit goldenen Sternen auf der Ernst-Koref-Promenade. Begleitende Infos sind online sowie per Audioguide abrufbar. Frauenstadträtin Eva Schobesberger betont den Beitrag von Frauen zur Stadtentwicklung, Kulturreferentin Doris Lang-Mayerhofer die Vorbildwirkung.

Seit seiner dauerhaften Einrichtung 2021 umfasst der WALK OF FEM nun 88 Namen. Neu hinzugekommen sind unter anderem Evelyn Grill, Beatrix Eypeltauer, Ingrid Voboril-Dworschak und Cäcilie Zinner.