Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Linzer WALK OF FEM erweitert
© Stadt Linz/KK

Jetzt 88 Frauennamen

Linzer WALK OF FEM erweitert

31.08.25, 11:08
Teilen

Elf bedeutende neue Persönlichkeiten haben nun einen goldenen Stern. 

Der WALK OF FEM wird 2025 um elf Persönlichkeiten erweitert. Damit setzt Linz ein starkes Zeichen für die Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum.

Das von den Künstlerinnen Margit Greinöcker und Betty Wimmer gestaltete Streetart-Projekt würdigt Biografien und Leistungen von Linzerinnen mit goldenen Sternen auf der Ernst-Koref-Promenade. Begleitende Infos sind online sowie per Audioguide abrufbar. Frauenstadträtin Eva Schobesberger betont den Beitrag von Frauen zur Stadtentwicklung, Kulturreferentin Doris Lang-Mayerhofer die Vorbildwirkung.

Seit seiner dauerhaften Einrichtung 2021 umfasst der WALK OF FEM nun 88 Namen. Neu hinzugekommen sind unter anderem Evelyn Grill, Beatrix Eypeltauer, Ingrid Voboril-Dworschak und Cäcilie Zinner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden