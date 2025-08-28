Lkw-Anhänger rollte in Bushaltestelle - zwei Verletzte

Anhänger löste sich bei Fahrbahnschwelle von Klein-Lastwagen

Ein Lkw-Anhänger hat sich laut Polizei am Donnerstagvormittag in Wels selbstständig gemacht und ist ungebremst in eine Bushaltestelle gerollt.

Dabei wurden zwei Frauen verletzt, eine 84-jährige Welserin leicht und eine 50-jährige in Wels lebende ungarische Staatsbürgerin schwer. Den Einsatzkräften zufolge war ein 34-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit dem Gespann kurz vor 11.00 Uhr in der Gärtnerstraße unterwegs.

Der Anhänger, auf dem sich ein Wagen befand, löste sich beim Befahren einer Schwelle an der Kreuzung mit der Stefan-Fadinger-Straße von der Kupplung. Weil es keine Sicherungskette gab, rollte der Anhänger ungebremst weiter in die Bushaltestelle, wo er zum Stillstand kam. Das Wartehäuschen, der Anhänger und der Wagen darauf wurden beschädigt.