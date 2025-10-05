Alles zu oe24VIP
Mann bis Oberarm in Maschine eingeklemmt
Am Gemüsefeld

Mann mit beiden Armen in Maschine gezogen: schwer verletzt

05.10.25, 09:41 | Aktualisiert: 05.10.25, 12:35
Mann musste von Feuerwehr befreit werden. 

Pupping. Ein 22-Jähriger ist am Samstagabend bei Feldarbeiten in Pupping (Bezirk Eferding) schwer verletzt worden. Er war mit beiden Armen in eine Bodenbearbeitungsmaschine geraten und musste von der Feuerwehr befreit werden, berichtete die Polizei. Das Opfer wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

Der Mann hatte alleine auf einem Gemüseacker gearbeitet. Als es bei der Maschine zu einem Defekt kam, versuchte er diesen zu beheben und wurde dabei mit beiden Armen zwischen die Walzen des landwirtschaftlichen Geräts gezogen. Die Feuerwehren Pupping und Hinzenbach rückten mit Keilen und Hebekissen an, mit denen sie genügend Raum schafften, um den 22-Jährigen zu befreien, schilderten sie auf ihren Facebook-Seiten. Die Erstversorgung übernahm dann die Mannschaft des Notarzthubschraubers "Europa 3" aus Suben.

