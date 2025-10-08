Alles zu oe24VIP
Eigene Security für das Busterminal Linz.

Mehr Sicherheit

Mehr Komfort, mehr Kontrolle: Linzer Busterminal mit Doppel-Security

08.10.25, 12:16
Nach dem Umbau um 7,2 Millionen Euro setzt Linz beim neuen Busterminal auf Sicherheit. 

Linz. Der neue Linzer Busterminal am Hauptbahnhof präsentiert sich nach einer umfassenden Sanierung moderner und heller als je zuvor. 7,2 Millionen Euro hat die Stadt in Beleuchtung, digitale Infopoints, Monitore und neue Markierungen investiert.

Für mehr Ordnung sorgt seit September ein privater Sicherheitsdienst, der täglich von 14 bis 6 Uhr im Einsatz ist. Untertags ist eine, nachts sind zwei Personen vor Ort, um übermäßigen Alkoholkonsum oder das Abstellen von E-Scootern zu verhindern. Die Security arbeitet eng mit dem Sozialverein B37 zusammen, um Sicherheit und Sozialarbeit zu verbinden und bei Problemen sofort handeln zu können.

