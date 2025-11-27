Musical mit Bob-Dylan-Musik in Gmunden

Das Team war sich anfangs unsicher, ob man Dylan-Songs überhaupt übersetzen könne.

Gmunden. Nach "Saving Mozart" im Vorjahr bringt der Musical Frühling Gmunden heuer die deutschsprachige Erstaufführung von Bob Dylans "Girl from the North Country" auf die Bühne. Premiere ist am 27. März. Regie führt Intendant Markus Olzinger. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Jürgen Goriup. Als Hauptdarsteller hat man sich Johannes Zeiler geholt.

Die vielschichtige Handlung spielt 1934 im amerikanischen Duluth, Minnesota, wo in einer maroden Pension mitten in der großen Depression Menschen mit den unterschiedlichsten Schicksalen aufeinandertreffen. Umrahmt wird die Story von Dylan-Musik von "Like a Rolling Stone" bis "Forever Young". Die Liedtexte stammen aus der Feder Dylans, das Buch vom irischen Dramatiker Conor McPherson.

Übersetzung von Dylan-Songs

"Wir waren vier Jahre hinter dem Stück her", so Markus Olzinger, erst vor einem halben Jahr habe man die Zusage bekommen. Zu Beginn war der Respekt vor dem Werk eines Literaturnobelpreisträgers groß. "Am Anfang haben wir gesagt, wir übersetzen die Lieder gar nicht, man darf Bob Dylan nicht angreifen", schilderte Olzinger. Schließlich habe man es doch gemacht. Besorgt hat dies Elisabeth Sikora, Co-Intendantin des Musical Frühlings Gmunden. Weil Dylan ein "unglaublicher Lyriker" sei, bleiben aber manche seiner "genialen Zitate" im Englischen, sagt sie.

Die Hauptrolle, den Pensionsbetreiber Nick Laine, spielt Johannes Zeiler, "eine reine Sprechrolle", wie er betont. Ebenfalls mit dabei sind u.a. wieder Tamara Pascual, Michaela Thurner und Konstantin Zander.