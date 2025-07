Nach LIDO-Aus:Vorschläge für alternative Standorte

Kulturstadträtin will, dass das Festival gehalten wird.

Linz. Das Lido Sounds Festival in Linz wird es 2026 nicht mehr geben. Der Veranstalter teilte, wie berichtet, per Social Media mit: "Aller guten Dinge sind drei: und so haben wir Resümee gezogen und sind nun zu dem Entschluss gekommen, dass es ein viertes Lido Sounds in Linz nicht geben kann und wird." Ob das Festival anderswo fortgesetzt werde, dazu "können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts sagen", hieß es weiter. Die Linzer Politiker haben bereits Vorschläge für neue Standorte parat: „Interessant wäre die Fläche zwischen Heizhausstraße und Westbahn neben dem Brauunion-Gelände. „Dort liegen 7,4 Hektar brach, die bespielt werden könnten“, schlägt Lorenz Potocnik von Linzplus vor.

Eine Alternative wäre auch das Hafenareal östlich des Handelshafens – dort, wo auch die Bubble Days stattfinden. „Der dortige ‚Hafenspitz‘ zwischen Hafenbecken und Donau wäre groß genug – und hätte auch vom Festival-Feeling mit ‚In-der-Wiese-fläzen‘ und viel Wasserzugang weit mehr Potenzial als das öde Jahrmarktgelände“, sagt MFG Linz-Bezirkssprecherin Petra Lindner gegenüber linza.at.

© LIDO SOUNDS

Am Segelflugplatz Linz Ost hätten laut Tourismus Linz bis zu 100.000 Menschen Platz. Beim letzten LIDO haben an drei Festival-Tagen rund 50.000 Besucher mitgefeiert.