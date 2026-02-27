Nachrüstung mit Solarstromspeichern: Neue Förderung vom Land OÖ

Experten des OÖ. Energiesparverbandes helfen auf der Energiesparmesse Wels bei der Suche nach einer passenden Förderung.

Linz. Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP)kündigte bei Eröffnung der Energiesparmesse Wels, die noch bis Sonntag läuft, an: „Sonnenstrom-Speicher optimieren Eigenversorgung und tragen zur Netzstabilisierung bei – eine neue Landesförderung unterstützt all jene, die schon bisher mit einer PV-Anlage einen Beitrag zur Energiewende in Oberösterreich geleistet haben.“

In Oberösterreich sind im Vorjahr 15.000 PV-Anlagen neu errichtet worden, bereits 89 % davon mit einem Speicher, der auch von der öffentlichen Hand gefördert wird. "Für all jene, die schon davor mit einer PV-Anlage einen Beitrag zur Energiewende in unserem Bundesland geleistet haben und diese nachträglich mit einem Speicher optimieren wollen, hat es bisher hingegen keine Förderung gegeben, Diese Förderlücke schließt nun das Land OÖ mit einer neuen Förderung für die Nachrüstung mit einem Solarstromspeicher“, so Achleitner. Die neue Förderung startet mit Sonntag, 1. März und beträgt 150 Euro pro kWh Nennkapazität bis 15 KWh und maximal 40 % der förderfähigen Bruttoinvestitionskosten. Sie richtet sich an Privatpersonen, Gemeinden und Vereine.

Mit 220,6 MWh Solarstromspeicher-Zubau im Vorjahr ist Oberösterreich schon bisher mit Abstand Spitzenreiter im Bundesländervergleich. Die neue Landesförderung soll diese Vorreiterrolle weiter beschleunigen.

© Hargassner

Die Energiesparmesse, die heuer in den Hallen 20, 21 und der neuen Messehalle 22 über die Bühne geht, bietet einen einzigartigen Überblick über neue Technologien, Innovationen und Trends. Man kann sich direkt bei den Herstellern aus erster Hand informieren, die vielfach ihren Standort in Oberösterreich haben und auch international erfolgreich sein. Hargassner Heiztechnik aus Weng stellt z.B. die neue, intelligente Regelung „TouchPro“ mit integriertem Energiemanagement vor, die verschiedene Wärmeerzeuger optimal vernetzt und den Eigenverbrauch weiter optimiert.Zugleich gibt es auch unabhängige Beratungsangebote von Experten des OÖ. Energiesparverbandes und des Energieressorts/Abteilung Umweltschutz des Landes OÖ.