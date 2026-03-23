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Neue kaiserliche Bewohner im Zoo Schmiding
© Zoo Schmiding/KK

Franz Josef &Sissi

Neue kaiserliche Bewohner im Zoo Schmiding

23.03.26, 16:36
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Im Zoo Schmiding sind zwei neue, auffällige Bewohner eingezogen. Die Kaiserschnurrbarttamarine sorgen mit ihrem markanten Aussehen und ihren klangvollen Namen für Aufmerksamkeit. 

Im Zoo Schmiding haben zwei Kaiserschnurrbarttamarine eine neu gestaltete Anlage bezogen. Die ungewöhnlichen Primaten wurden passend zu ihrem markanten Schnurrbart Kaiser Franz Josef und Sissi genannt. Die wissenschaftliche Bezeichnung der Art lautet Saguinus imperator. Der auffällige „Schnurrbart“ soll ursprünglich scherzhaft an den Bart von Wilhelm II. erinnert haben, wurde später jedoch zum offiziellen Namen.

Aus den Regenwäldern des Amazonasbeckens

Die Tiere erreichen eine Körperlänge von etwa 23 bis 26 Zentimetern, hinzu kommt ein bis zu 41 Zentimeter langer Schwanz. Ihr Gewicht liegt zwischen 450 und 500 Gramm. Kaiserschnurrbarttamarine stammen aus den Regenwäldern des südwestlichen Amazonasbeckens in Südamerika. Dort leben sie in kleinen Familiengruppen in den Baumkronen. Mit spezialisierten Schneidezähnen ritzen sie Baumrinde an, um an nährstoffreiche Pflanzensäfte und Gummi zu gelangen.

Auch im Zoo wird diese natürliche Ernährungsweise berücksichtigt. Neben Früchten und Insekten erhalten die Tiere gezielt Gummi Arabicum und müssen sich ihr Futter aktiv erarbeiten. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms hofft man in Schmiding nun auf Nachwuchs des Pärchens.

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