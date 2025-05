Neue Partylocation zum Mieten am Linzer Pöstlingberg

Nach der Trauung in der Pöstlingbergkirche kann man im P12 feiern.

Linz. Mit 1. Dezember schloss die Fotogalerie Hartlauer am Pöstingberg ihre Pforten. Das Haus, das im Besitz der Familie Hartlauer ist, wird nun zur „P12 Eventlocation“ umgewandelt. Da die Nachfrage nach der Location am Pöstlingberg 12 für Events jeglicher Art in den letzten Jahren gestiegen ist, wird die Hartlauer Fotogalerie zur Eventlocation, die künftig unter dem Namen P12 zu mieten sein wird. Ob für Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, private Feiern oder Privatkonzerte – die Vielseitigkeit der Räumlichkeiten mit der großen Terrasse lässt keine Wünsche übrig, hieß es auf der Homepage der Fotogalerie. Eine dauerhafte Gastronomie ist nicht geplant. Bis 2013 hat es bereits eine Partylocation am Standort gegeben, bis eine Brandstiftung mit Brandbeschleuniger zum Ende führte.

Am Pöstlingberg 12 gibt es auch eine gut besuchte Jindrak-Filiale. Die Konditorei hat allerdings aufgrund von Personalnot nur eingeschränkte Öffnungszeiten - von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 undSamstag, Sonn- und Feiertag von 9 bis 18 Uhr.