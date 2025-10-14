Neuer JugendService Campus: Fürs Leben lernen – mitten in Linz

Über den JugendService Campus werden jährlich rund 2.000 Workshops, Lehrgänge und Ausbildungen für Jugendliche und Fachkräfte angeboten.

OÖ. Der heute von LH Thomas Stelzer (ÖVP) feierlich eröffnete JugendService Campus auf der Linzer Spittelwiese ist ein zentraler Treffpunkt für Bildung, Austausch und Zukunftsgestaltung. Unter dem Motto „Fürs Leben lernen“ bündelt der Campus erstmals die Bildungsangebote des JugendService OÖ – von Workshops für Jugendliche über Fortbildungen für Fachkräfte der Jugendarbeit, Lehrer, Gemeindevertreter und Eltern bis hin zu Peer-to-Peer-Ausbildungen und Fachvorträgen für Multiplikatoren.

Als Fachstelle für jugendgerechte Informationen ist der JugendService Campus eine Anlaufstelle für Jugendliche zu allen Themen der jugendlichen Lebensrealität. Über den JugendService Campus werden jährlich rund 2.000 Workshops, Lehrgänge und Ausbildungen für Jugendliche und Fachkräfte koordiniert und abgewickelt.

Das Ziel ist es die Alltagskompetenzen der Jugendlichen zu stärken – mit praxisnahen Skills, die in der Schule oft zu kurz kommen und Fachkräfte der Jugendarbeit mit Wissen und Methoden zu unterstützen.Alle Programme sind jugendspezifisch, praxisorientiert und einfach buchbar.