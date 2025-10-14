Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Jugendservice
© Land OÖ

Auf Spittelwiese

Neuer JugendService Campus: Fürs Leben lernen – mitten in Linz

14.10.25, 10:18
Teilen

Über den JugendService Campus werden jährlich rund 2.000 Workshops, Lehrgänge und Ausbildungen für Jugendliche und Fachkräfte angeboten. 

. Der heute von LH Thomas Stelzer (ÖVP) feierlich eröffnete JugendService Campus auf der Linzer Spittelwiese ist ein zentraler Treffpunkt für Bildung, Austausch und Zukunftsgestaltung. Unter dem Motto „Fürs Leben lernen“ bündelt der Campus erstmals die Bildungsangebote des JugendService OÖ – von Workshops für Jugendliche über Fortbildungen für Fachkräfte der Jugendarbeit, Lehrer, Gemeindevertreter und Eltern bis hin zu Peer-to-Peer-Ausbildungen und Fachvorträgen für Multiplikatoren.

Als Fachstelle für jugendgerechte Informationen ist der JugendService Campus eine Anlaufstelle für Jugendliche zu allen Themen der jugendlichen Lebensrealität. Über den JugendService Campus werden jährlich rund 2.000 Workshops, Lehrgänge und Ausbildungen für Jugendliche und Fachkräfte koordiniert und abgewickelt.

Das Ziel ist es die Alltagskompetenzen der Jugendlichen zu stärken – mit praxisnahen Skills, die in der Schule oft zu kurz kommen und Fachkräfte der Jugendarbeit mit Wissen und Methoden zu unterstützen.Alle Programme sind jugendspezifisch, praxisorientiert und einfach buchbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden