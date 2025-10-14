Alles zu oe24VIP
The Enigma
© Mike Auer

Mit Streetfood-Markt

Wildstyle & Tattoo-Messe feiert 30 Jahr-Jubliäum in Tabakfabrik

14.10.25, 09:37 | Aktualisiert: 14.10.25, 11:08
Die Freakshows sind mega-unterhaltsam und  heftig zugleich.  

Linz. Die Wildstyle ist mittlerweile eine der längst dienenden und eine von nur ganz wenigen jährlichen wiederkehrenden Showproduktionen Österreichs, die auch nach drei Jahrzehnten noch immer Jahr für Jahr Tausende Besucher in mehreren Städten begeistert. Dieses Wochenende (19. und 20. Oktober) wird das 25-Jahr-Jubiläum in der Tabakfabrik Linz zelebriert. 

The Enigma war der weltweit erste Mensch der sogenannten Modern Primitives Szene, der ein einzigartiges Ganzkörper Tattoo-Konzept umgesetzt hat und somit zu einer weltweiten Berühmtheit wurde. In Linz kann man ihn Schwertschlucken sehen. Und Kiros Hadgu wird auf den Wildstyle & Tattoo Messe seine einzigartige „Schlangenperformance“ live on stage präsentieren. Die KISS Forever Band, Europas einzige von KISS autorisierte KISS Tribute Band, tritt am Samstag auf. Motörhead Legende Phil Campbell & the Bastards Sons werden den Sonntag rocken. 

Zeitgleich findet das European Street Food Festival bei freiem Eintritt im Tabakfabrik-Innenhof statt.

