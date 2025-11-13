Alles zu oe24VIP
Nur 6,7 % der Krabbelstubenplätze mit Vollzeitarbeit vereinbar
© getty/Halfpoint Images

In Oberösterreich

13.11.25, 11:40
"Um für ein flächendeckendes, vollzeittaugliches Angebot zu sorgen, muss das Land Oberösterreich mehr Geld für die Gemeinden zur Verfügung stellen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. 

. Bereits seit 26 Jahren stellt der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer Oberösterreich jährlich die institutionelle Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich auf den Prüfstand. Das Angebot ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Während die einen Familien eine gute Infrastruktur vorfinden, können andere nicht einmal einer Vollzeit-Arbeit nachgehen.  

Arbeiterkammerpräsident Andreas Stagl
© Wolfgang Spitzbart

Gerade einmal 6,7 Prozent der Unter-Dreijährigen und 38,9 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen befinden sich in Oberösterreich in Bildungseinrichtungen, die mit einem 40-Stunden-Job vereinbar sind.  Das fehlende Angebot steht in direktem Zusammenhang mit der hohen Teilzeitquote von Frauen in Oberösterreich, die fast 60 Prozent beträgt.

Die aktuelle Auswertung für Oberösterreich zeigt: 42 Prozent der 313 teilnehmenden Gemeinden konnten über alle Altersgruppen hinweg die Gesamtkategorie 1A erreichen. Das erhobene Kinderbildungs- und -betreuungsangebot wird auf die drei  Kriterien Öffnungszeiten, Mittagessen und Schließzeiten für die jeweilige Altersgruppe (Unter-Dreijährige, Drei- bis Sechsjährige, Volksschulkinder) überprüft. Daraus ergibt sich eine Bewertung zwischen Kategorie 1A bis D. 1,4 Prozent der Gemeinden mussten in D eingereiht werden.

