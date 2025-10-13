Oberösterreich im Rampenlicht der Skisprungwelt

Am 18. und 19. Oktober steht Hinzenbach wieder im Zentrum des internationalen Skisprungs.

OÖ. Wenn sich Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcup-Gewinner in der Energie-AG-Arena messen, blickt die Skisprungwelt nach Oberösterreich. „Dass Hinzenbach eine Österreicher-Schanze ist, haben unsere Athleten mit Top-Leistungen in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen“, betont Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner. Der erstmals durchgeführte Hybrid-Bewerb gilt als wichtiger Schritt in Richtung Zukunft des Sports.

Sommer Grand Prix an Winter integrieren

Die FIS will damit den Sommer Grand Prix näher an den Winter rücken und ihn langfristig in die Weltcup-Struktur integrieren. Neben dem sportlichen Stellenwert hebt Achleitner auch die Bedeutung für die Region hervor: „Internationale Wettkämpfe und Trainingscamps bringen Wertschöpfung und Nächtigungen ins Eferdinger Landl.“ Erwartet werden Teilnehmer aus über zehn Nationen – darunter Österreichs Top-Adler um Daniel Tschofenig und Jan Hörl.