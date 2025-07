Oberösterreichische Tuning-Szene hielt bayrische Polizei auf Trab

Nach Kontrollen in Braunau flüchteten Innviertler Auto-Fans über die deutsche Grenze.

OÖ. Ein Treffen von Tuning-Fans hat in der Nacht auf Sonntag sowohl die oberösterreichische wie auch die bayrische Polizei auf Trab gehalten. Die Auto-Freaks trafen sich erst in Braunau, wo bereits die oberösterreichische Polizei intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt hatte. Daraufhin entschloss sich ein Großteil, nach Simbach am Inn in Bayern auszuweichen. 57 Fahrzeuge wurden von den deutschen Ordnungshütern aufgehalten und kontrolliert.

Wie die Verkehrspolizei Passau in einer Presseaussendung vom Sonntag berichtete, wurden die bayrischen Beamten durch diverse Posts in Social-Media-Kanälen auf das Treffen aufmerksam. Mehrere Streifen der örtlichen Dienststellen sowie Spezialisten der "Technischen Kontrollgruppe Verkehr" aus Landshut empfingen die Innviertler Autofahrer. Insgesamt wurden 57 Fahrzeuge kontrolliert. Bei zwei davon war aufgrund illegalen Tunings die Betriebserlaubnis erloschen. Die Fahrer müssen laut Polizei mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.