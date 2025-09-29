Alles zu oe24VIP
Offensive für den Bildungsstandort Oberösterreich

Schulterschluss

Offensive für den Bildungsstandort Oberösterreich

29.09.25, 12:41
Oberösterreichs Hochschulen bündeln Kräfte im globalen Wettbewerb um Studierende und Fachkräfte. 

OÖ. Oberösterreichs Hochschulen ziehen an einem Strang: Mit dem „OÖ Hochschuldialog“ setzen JKU, IT:U, FH OÖ und Kunstuniversität auf eine enge Zusammenarbeit, um den Standort international zu stärken.

Ziel ist es, mehr internationale Studierende zu gewinnen und die Studenten dann nach Studienabschluss auch in Oberösterreich zu halten. Gemeinsame Messeauftritte, abgestimmte Werbekampagnen und neue Serviceangebote sollen den Studienstandort sichtbarer machen. Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner betont: „Wir brauchen die besten Köpfe für unsere Wirtschaft und Forschung – aus dem In- und Ausland.“

