OÖ bekommt Sprachberater für Kindergärten

Die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund stellt viele Kindergärten vor eine große Aufgabe.

OÖ. Eine „Mobile Sprachberatung“ startet mit September in Oberösterreichs Kindergärten. „Es ist uns ein Anliegen, dass Oberösterreich allen Kindern die besten Chancen für ihre Zukunft bietet“, sagt LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP). Deshalb werde die Sprachförderung im Kindergarten ab September um eine vierte Säule erweitert.

Dabei werden im neuen Kindergartenjahr acht Sprachberater vor Ort in die Einrichtungen kommen, um die Kindergartenpädagogen zu beraten und bei der Qualitätsentwicklung in der Sprachförderung unterstützen. Die bereits bestehenden Säulen der Sprachförderung sind die Sprach-Fit-Kindergärten, das spezielle Fortbildungsangebot für das Personal sowie die Sprach-Fit-Beauftragten.

„In Oberösterreich ist das zweite verpflichtende Kindergartenjahr mit einer Besuchsquote von 96,3 Prozent bei den 4-Jährigen praktisch bereits jetzt Realität. Österreichweit ist es aber gerade in Bezug auf die frühe sprachliche Förderung wichtig, dieses bundesweit nun so rasch wie möglich umzusetzen und damit auch die Länder zu entlasten, die hier finanziell, insbesondere in Bezug auf ein kostenloses Betreuungsangebot, in Vorleistung getreten sind“, sagt Bildungs-Landesrätin Haberlander.