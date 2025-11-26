Oö. Handel erwartet rund 340 Mio. Euro Gesamtausgaben im Weihnachtsgeschäft

Im Durchschnitt kaufen die Schenker aus Oberösterreich sieben Geschenke.

OÖ. „Das Weihnachtsgeschäft spielt für den Handel gerade in herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell haben, eine entscheidende Rolle, da es für viele Handelsbetriebe einen bedeutenden Beitrag zum Jahresergebnis leistet. Der Umstand, dass laut KMU Forschung Austria 90 Prozent der Oberösterreicher und damit rund 1,2 Millionen Konsumenten beabsichtigen, jemanden im Umfeld zu beschenken, setzt ein wichtiges Signal für das Weihnachtsgeschäft 2025. Die Wachstumsprognosen für Österreich sind zumindest für heuer und das Jahr 2026 wieder leicht positiv, wodurch auch der Handel wieder eine steigende Konsumlaune erwarten darf", zeigt sich Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ, optimistisch.

Insgesamt können laut aktueller Studie der KMU Forschung Austria Gesamtausgaben von den Oberösterreichern im heurigen Weihnachtsgeschäft in der Höhe von etwa 340 Mio. Euro erwartet werden. Jene Oberösterreicher, die etwas schenken, geben im Durchschnitt rund 290 Euro aus.

Heuer sind bei den Oberösterreichern Gutscheine mit 37 Prozent das häufigste Geschenk. Nur geringfügig weniger Personen (35 Prozent) verschenken Spielwaren. Beliebt sind auch Kosmetika und Bekleidung/Textilien (jeweils 32 Prozent). Schmuck wird von fast jeder vierten Person (24 Prozent) verschenkt, Bargeld von 21 Prozent der Befragten.