OÖVP startet Zukunftsprogramm mit breitem Bürgerdialog

Mit dem Zukunftsprogramm „Vorsprung Oberösterreich“ startet die OÖVP einen breit angelegten Prozess, um Antworten auf kommende Megatrends zu erarbeiten.

Linz. In der Linzer Techbase fiel am 1. Oktober 2025 der Startschuss für das OÖVP-Zukunftsprogramm „Vorsprung Oberösterreich“. In Workshops und beim Zukunftskongress mit Trendforscher Sven Gabor Janszky wurden Themen wie KI, Migration, Ehrenamt und globale Märkte diskutiert.

Das Programm basiert auf den christlich-sozialen Werten der Volkspartei und soll Oberösterreich zukunftsfit machen. Eine große Mitgliederbefragung sowie regionale Bürgerdialoge sollen Ideen aus der Bevölkerung einbringen. Ein Fokus liegt auf Innovation, Technologie und demografischem Wandel. Ziel ist ein tragfähiges Programm bis 2027, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer am Mittwoch erklärte..