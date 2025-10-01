Alles zu oe24VIP
wirtz
© Getty Images

Nächste Nullnummer

Liverpool-Legende fordert: "Wirtz muss auf die Bank!"

01.10.25, 13:07
Teilen

Florian Wirtz ist bisher ein Fremdkörper im Spiel vom FC Liverpool. Nach der Niederlage bei Galatasaray meldet sich die nächste Liverpool-Legende und kritisiert den DFB-Star.

Nach der Niederlage gegen Crystal Palace muss der FC Liverpool die nächste Pleite einstecken. In der Champions League verloren die "Reds" gegen Galatasaray Istanbul mit 1:0. Erneut konnte der 125-Millionen-Mann Florian Wirtz nicht beeindrucken und erntet heftige Kritik. Diesmal kommt dies von Klub-Ikone Jamie Carragher.

Bei der beliebten Sendung "CBS Sports Golazo" sagt Carragher: "Er ist einfach überhaupt nicht auf der Höhe." Für den TV-Experten ist Wirtz derzeit sogar ein Risiko im Spiel des englischen Meisters.

Kein Tor in den ersten neun Pflichtspielen

Carragher meint: "Im Moment denke ich, dass er aus der Mannschaft herausgenommen werden muss, damit Liverpool zu dem zurückkehren kann, was es in der letzten Saison war – um wieder Selbstvertrauen und defensive Stabilität aufzubauen. Denn im Moment ist es ein Chaos."

Wirtz konnte in den ersten neun Pflichtspielen noch kein Tor erzielen. Carragher sagt: "Er ist jung, hat viel Zeit vor sich bei Liverpool. Aber im Moment stimmt die Balance in der Mannschaft nicht – und er ist der offensichtlichste Fall."

Englische Medien nehmen kein Blatt vor den Mund 

Die englischen Medien kritisieren den jungen Deutschen scharf. Die lokale "Liverpool Echo" meint: "Die Eingewöhnungsphase dauert frustrierenderweise noch an." "Express" schreibt: "Liverpool braucht noch viel mehr von einem Spieler, auf den sie so viel gesetzt haben. Wirkt nicht selbstbewusst."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
