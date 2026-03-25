Ostermarkt mit Kleidertausch auf der Kepler Uni

Ostermarkt mit regionalen, nachhaltigen Produkten zieht nicht nur Studenten an.

Linz. Der JKU Ostermarkt bringt am Donnerstag, 26. März frühlingshafte Stimmung auf den Campus Auhof und lädt von 11 bis 16 Uhr zum Entdecken, Genießen und Verweilen ein. Das ÖH Klimareferat veranstaltet einen Kleidertausch. Je mitgebrachtes Stück darf ein neues Teil mit nach Hause genommen werden. Der Markt findet indoor bzw. im überdachten Bereich statt und gilt als Geheimtipp für handgefertigte Ostergeschenke. Ein besonderer Programmpunkt ist die Möglichkeit, die ätherischen Öle von Young Living kennenzulernen. Mit Streetfood-Ständen wird auch Abwechslung zum Mensaessen geboten.