Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Handgefertigtes für Oster-Deko
© Getty

Am 26. März

Ostermarkt mit Kleidertausch auf der Kepler Uni

25.03.26, 09:49
Teilen

Ostermarkt mit regionalen, nachhaltigen Produkten zieht nicht nur Studenten an. 

Linz. Der JKU Ostermarkt bringt am Donnerstag, 26. März frühlingshafte Stimmung auf den Campus Auhof und lädt von 11 bis 16 Uhr zum Entdecken, Genießen und Verweilen ein. Das ÖH Klimareferat veranstaltet einen Kleidertausch. Je mitgebrachtes Stück darf ein neues Teil mit nach Hause genommen werden. Der Markt findet indoor bzw. im überdachten Bereich statt und gilt als Geheimtipp für handgefertigte Ostergeschenke. Ein besonderer Programmpunkt ist die Möglichkeit, die ätherischen Öle von Young Living kennenzulernen. Mit Streetfood-Ständen wird auch Abwechslung zum Mensaessen geboten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen