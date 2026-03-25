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Neuer Quadrill Turm
© Peter Hofstätter

Am 22. Mai

Quadrill-Einweihungsfest in der Tabakfabrik

25.03.26, 10:06
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Die Tabakfabrik feiert mit dem neu eröffneten Quadrill ein Stadt-Viertelfest und freut sich auf zahlreiche Besucher. 

Linz. Die Tabakfabrik Linz und das neue Quadrill öffnen am Freitag, 22. Mai 2026 (ab 10 Uhr) ihre Türen. Für alle Interessierten gibt es stündlich Führungen durch das Areal.

Besucher können das vielfältige Innovations- und Kreativquartier Tabakfabrik, die teils neue Gastronomie sowie die Linzer Bier Brauerei und die Kulissen der SOKO Linz entdecken. 

• 10 Uhr bis 16 Uhr: stündlich eine Tabakfabrik-Führung
• 10-11 Uhr: Linzer Bier Brauerei Rundgang mit Verkostung
• 11.30-12.30 Uhr: Linzer Bier Brauerei Rundgang mit Verkostung
• 11.00-12-00 Uhr: SOKO Linz Führung
• 15-16 Uhr: Linzer Bier Brauerei Rundgang mit Verkostung
• 13.00-14.00 Uhr: SOKO Linz Führung

Anmeldungen sind ab sofort möglich. 

Den Ausblick auf das neue QUADRILL kann man auf Biertischen mitten am Peter-Behrens-Platz genießen. Für musikalische Untermalung ist gesorgt.

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