Papstaudienz: Stelzer überreicht Hinterglasmalerei

Ein besonderer Moment im Vatikan: Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) traf am Mittwoch Papst Leo XIV. zu einer kurzen, aber herzlichen Begegnung auf dem Petersplatz.

OÖ/Rom. Begleitet von einer oberösterreichischen Delegation und dem österreichischen Botschafter beim Heiligen Stuhl, Marcus Bergmann, überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dem Papst eine Hinterglasmalerei aus Sandl – sie zeigt den Heiligen Florian, Schutzpatron von Oberösterreich. „Wir haben ihm die Geschichte des Heiligen Florian erzählt und ihm unseren Landespatron ans Herz gelegt“, so Stelzer.

Gmundner Keramik für den Espresso

Trotz Regen herrschte gute Stimmung, auch humorvolle Momente blieben nicht aus: Besonders die Espresso-Tassen aus Gmundner Keramik, ein weiteres Geschenk aus Oberösterreich, sorgten für ein Schmunzeln beim Papst. „Die braucht er sicher bei dem stressigen Job“, witzelten mitgereiste Delegationsmitglieder. Stelzer zeigte sich beeindruckt vom neuen Kirchenoberhaupt: „Papst Leo XIV. machte einen sehr konzentrierten und würdevollen Eindruck.“