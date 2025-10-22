Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Papstaudienz: Stelzer überreicht Hinterglasmalerei
  • Papstaudienz: Stelzer überreicht Hinterglasmalerei

In Rom

Papstaudienz: Stelzer überreicht Hinterglasmalerei

22.10.25, 14:17
Teilen

Ein besonderer Moment im Vatikan: Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) traf am Mittwoch Papst Leo XIV. zu einer kurzen, aber herzlichen Begegnung auf dem Petersplatz. 

OÖ/Rom. Begleitet von einer oberösterreichischen Delegation und dem österreichischen Botschafter beim Heiligen Stuhl, Marcus Bergmann, überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dem Papst eine Hinterglasmalerei aus Sandl – sie zeigt den Heiligen Florian, Schutzpatron von Oberösterreich. „Wir haben ihm die Geschichte des Heiligen Florian erzählt und ihm unseren Landespatron ans Herz gelegt“, so Stelzer.

Gmundner Keramik für den Espresso

Trotz Regen herrschte gute Stimmung, auch humorvolle Momente blieben nicht aus: Besonders die Espresso-Tassen aus Gmundner Keramik, ein weiteres Geschenk aus Oberösterreich, sorgten für ein Schmunzeln beim Papst. „Die braucht er sicher bei dem stressigen Job“, witzelten mitgereiste Delegationsmitglieder. Stelzer zeigte sich beeindruckt vom neuen Kirchenoberhaupt: „Papst Leo XIV. machte einen sehr konzentrierten und würdevollen Eindruck.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden