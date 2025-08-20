Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Paragleiter
© Getty

Am Attersee

Paragleiter prallte bei der Landung an Garage

20.08.25, 17:53 | Aktualisiert: 21.08.25, 10:27
55-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Steinbach. Ein 55-Jähriger ist Mittwochvormittag beim Paragleiten in Steinbach am Attersee verunglückt. Der Sportler startete im Bereich des Hochleckenhauses auf rund 1.570 Meter Höhe.

Die spätere Landung missglückte ihm jedoch und er prallte mit den Füßen voran gegen eine Garage. Der Verletzte wurde in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen, so die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

