Paragleiter prallte bei der Landung an Garage

55-Jähriger ins Krankenhaus geflogen
Steinbach. Ein 55-Jähriger ist Mittwochvormittag beim Paragleiten in Steinbach am Attersee verunglückt. Der Sportler startete im Bereich des Hochleckenhauses auf rund 1.570 Meter Höhe.
- Donauregion in OÖ ruft zum Wanderabenteuer: „Wandern verbindet“
- Lindsey Vonn trauert um ihren ersten Trainer Erich Sailer
- Großvenediger: 59-Jähriger seit zwei Tagen vermisst
Die spätere Landung missglückte ihm jedoch und er prallte mit den Füßen voran gegen eine Garage. Der Verletzte wurde in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen, so die Polizei.