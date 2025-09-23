Alles zu oe24VIP
Pflegende Angehörige: SPÖ fordert Maßnahmen gegen Jobverlust

Pflegende Angehörige: SPÖ fordert Maßnahmen gegen Jobverlust

23.09.25, 13:14
SPÖ fordert mehr Unterstützung für pflegende Angehörige und konkrete Maßnahmen im Landtag. 

OÖ. In Oberösterreich müssen viele Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren, um Angehörige zu pflegen. Laut SPÖ-Frauensprecherin Renate Heitz ist das aber kein freiwilliger „Lifestyle“, der ihnen viel Freizeit ermöglicht, sondern eine Notwendigkeit, weil es sonst kein anderer macht. Gemeinsam mit den Grünen bringt die SPÖ deshalb einen Antrag in den Landtag ein. Ziel ist ein Maßnahmenpaket zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.

