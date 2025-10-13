Preis für Linzer Magistrat: Digitalisierung auf Top-Niveau

Linz punktet mit digitaler Verwaltung: Preis für die Abteilung Aufenthaltsrecht.

Linz. Große Auszeichnung für Linz: Die Abteilung Aufenthaltsrecht wurde von einer internationalen Fachjury mit dem Preis in der Kategorie „Digitalisierung“ geehrt. Ausschlaggebend war die vollständige digitale Abwicklung von Aufenthaltsverfahren mittels AnNA und ELAK, die in Linz mitentwickelt wurden.

„Diese Auszeichnung zeigt, dass Linz als moderne Verwaltungsstadt europaweit Maßstäbe setzt“, so Bürgermeister Dietmar Prammer. Besonders gelobt wurden die elektronische Antragstellung, vordefinierte Verfahrensbäume und digitale Dokumentenübermittlung.„Digitalisierung ist für uns ein Werkzeug für mehr Service und Transparenz“, betont Abteilungsleiterin Lisa Kern.