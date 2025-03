Radfahrer (75) crasht mit Pkw und stirbt

Ein schwerer Verkehrsunfall in Ried im Innkreis (OÖ) forderte ein Todesopfer.

Ried im Innkreis. Am Freitagabend kollidierte ein Pkw mit einem 75-jährigen Radfahrer im Kreisverkehr an der Kreuzung der B143 Hausruckstraße, Schärdinger Straße, Friedrich-Thurner-Straße, Brucknerstraße und Volksfeststraße.

Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verstarb der Mann bereits am Sonntag an den Folgen des Unfalls.

Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sind noch unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.