Schnelle Hilfe für Linzer Pedalritter

Fünf neue Fahrrad-Reparaturstationen wurden nun errichtet.

Die Stadt Linz und der ÖAMTC Oberösterreich haben fünf neue Fahrrad-Reparaturstationen errichtet, um die Radinfrastruktur weiter auszubauen. Die gelben Self-Service-Stationen mit Luftpumpe und Werkzeug stehen am Hessenplatz, im Volksgarten, vor dem Nordico, am Pfarrplatz sowie am Donauradweg beim Ars Electronica Center. Kleinere Reparaturen können direkt vor Ort selbst durchgeführt werden.

Bereits 80 solcher Stationen gibt es in Oberösterreich, weitere entstehen laufend. Ziel ist es, den Umstieg auf das Fahrrad als umweltfreundliche Mobilitätsform zu fördern. Der ÖAMTC bietet zusätzlich Pannenhilfe, E-Bike-Kurse für Senioren sowie Fahrrad-Checks für Mitglieder an.