Mega-Stimmung am Urfahranermarkt

Am Montag und Dienstag wird den Besuchern wieder so einiges geboten.

Seit Samstag ist der Urfahranermarkt in Linz wieder geöffnet und lockt zahlreiche Besucher mit Fahrgeschäften, Schmankerln und einem abwechslungsreichen Programm. Auch im „Da Wirt 4s Fest“-Festzelt wird kräftig gefeiert.

Am Montag öffnet das Festzelt ab 11 Uhr. Ab 12 Uhr sorgen die Alpenyetis für musikalische Unterhaltung, ab 18 Uhr wird nochmals ordentlich eingeheizt.

Seniorentag und Mega-Stimmung

Am Dienstag geht das Festprogramm weiter. Ab 11 Uhr wird zum traditionellen Seniorentag mit Bingo geladen, begleitet von den Alpenyetis. Ab 18 Uhr bringt die Band ZWIRN das Zelt zum Beben. Im Anschluss steigt die beliebte Wackelkontaktparty, gefolgt von der After Party in der Linzer Marktalm mit DJ Marco Mzee, powered by Linzer Woikal.

Beste Stimmung am Urfahranermarkt ist also für alle Besucher garantiert.